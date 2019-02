, componente della commissione Urbanistica di Palazzo delle Aquile. Ignoti hanno distrutto il parabrezza dell'auto, sgonfiando le quattro ruote e conficcando due chiodi negli pneumatici. L'auto è stata inoltre aperta forzando la serratura: gli interni sono stati vandalizzati e il cruscotto distrutto.Solidarietà è stata espressa dal collega di Argiroffi, Ugo Forello, con un post sulla sua pagina Facebook: "Ha subito diversi episodi di furti e danneggiamenti in questi mesi, non é mai stata sola, e mai lo sarà", dice Forello. "Può contare sul supporto di diverse centinaia di attivisti e cittadini palermitani e sulla solidarietà dei portavoce del movimento e di tanti altri consiglieri comunali", aggiunge l'ex capogruppo pentastellato a Sala delle Lapidi".Secondo Forello "le attività in seconda commissione sono molto delicate e continueranno ad essere svolte con la forza e determinazione di sempre, per garantire la trasparenza e la correttezza delle procedure amministrative, specie nel settore dell'edilizia e della mobilità". L'ex capogruppo M5s chiede "una presa di posizione collettiva" da parte del consiglio comunale affinché esprima "solidarietà e vicinanza", senza se e senza ma".