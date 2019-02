A pochi metri da un Palazzo dei Normanni deserto e. Arrivano anche in pullman, al sit in di stamani davanti a Palazzo d'Orleans, sede della presidenza della Regione. La protesta è l'esito di alcune 'prove tecniche' di dialogo con governo e parlamento, non andate a buon fine.Alla fine di gennaio, infatti, le segreterie regionali di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil avevano chiesto all'Ars di stanziare integralmente nel bilancio della Regione le somme necessarie a coprire il fabbisogno dei tre comparti per tutto il 2019; poi, però, su tutta la Sicilia si è abbattuta la scure della gestione provvisoria. Per pagare un disavanzo di oltre due miliardi la Regione prevede di operare tagli per 250 milioni di euro, così ai Consorzi di bonifica verranno meno 19 milioni, e all'Ente sviluppo agricolo 8,7."Siamo qui, come Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil, con i lavoratori Esa e i lavoratori stagionali, i cosiddetti trattoristi - dice Tonino Russo, segretario regionale Flai-Cgil - impegnati dal governo per il dissesto idrogeologico del territorio regionale. Hanno fatto un lavoro eccezionale, ma forse il governo l'ha dimenticato e per l'Esa ha previsto in Finanziaria 0 euro contro gli 8,7 milioni previsti; dei 19 totali tagliati ai Consorzi, invece, 11 milioni erano per i lavoratori a tempo indeterminato e ora sono stati ridotti a 1. Non si tratta solo di servizi tolti all'agricoltura e quindi alla Regione - continua Russo -, ma parliamo di 400 lavoratori Esa e 800 dei Consorzi di bonifica, che così a oggi non hanno un reddito. Noi chiediamo al governo di intervenire immediatamente, prima che si consumi questa tragedia per i lavoratori e per il territorio siciliano, in modo tale che i capitoli di questi comparti siano rimpinguati"."Senza quei fondi non partiranno proprio i servizi - dice- perché si tratta di lavoratori che operano concretamente sul campo durante la stagione irrigua. E ci è parso anche strano - osserva - perché per riparare i danni del dissesto idrogeologico erano stati chiamati anche per giornate lavorative straordinarie. Siamo venuti a parlare con il presidente Nello Musumeci e con l'assessore all'Agricoltura Edy Bandiera, per dirgli che non si tratta solo di stipendi ma di far lavorare persone fondamentali per il territorio siciliano. In base alle risposte che riceveremo, valuteremo le forme di mobilitazione opportune"., non più utilizzando le risorse regionali ma quelle del Fondo per lo sviluppo e la coesione. "Siamo preoccupati - dice Russo -. Sono state spostate ingenti risorse sulle quali però non c'è certezza di utilizzo. Per questo chiediamo al governo o il ripristino delle somme, o delle certezze: intanto che i fondi ci siano veramente, e poi che la progettazione venga fatta in tempi utili. Quest'anno per esempio coi fondi Fsc si è rischiato di non lavorare, tanto che le paghe di novembre stanno arrivando ora".