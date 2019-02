Il capodanno Cinese al Sicilia Outlet Village

e molto altro daranno ai visitatori del Village la possibilità di vivere il tradizionale Capodanno cinese che negli ultimi anni ha preso piede e conquistato fans in Occidente.

, che affascinano e incuriosiscono c’è sicuramente la scrittura, considerata una vera e propria disciplina, un’arte entrata a far parte dei patrimoni dell’UNESCO.

alle 12:30 (con una replica alle 15.00) spazio alla moda orientale con la sfilata dei tradizionali abiti cinesi, scenografici costumi dai colori vividi che incanteranno gli spettatori.

del Capodanno si concluderà con l’elogio al Tè, che per la cultura cinese rappresenta una vera e propria tradizione, un rituale, un momento magico.

gli appassionati della cultura cinese e a coloro che ne sono incuriositi e vogliono vivere le tradizioni orientali senza doversi spostare troppo da casa, ed anche ai tanti turisti cinesi.

inseriscono come tappa da non perdere all’interno dei propri taccuini di viaggio il Sicilia Outlet Village, polo del lusso e punto di riferimento per lo shopping di alta gamma dell’isola siciliana.

e per l’intera giornata sarà possibile vivere il Capodanno Cinese tra le boulevard di Sicilia Outlet Village grazie alle tante attività gratuite in programma.offrirà un laboratorio di calligrafia a tutti coloro che vorranno cimentarsi con la scrittura cinese ed apprendere le basi di questo affascinante mondo. Affiancati dal team di esperti dell’Istituto Confucio, gli iscritti al laboratorio potranno mettere alla prova la propria abilità nel tracciare e riconoscere i simboli della scrittura cinese.Grazie alla collaborazione con l’Istituto Confucio, presso Ca’puccino, verrà allestita una cooking class per imparare a cucinare i prelibatissimi ravioli, classico piatto della cucina cinese. L’attività avrà durata di un’ora circa e per partecipare sarà necessario iscriversi presso l’Info Point. Posti limitati., momento culmine dei festeggiamenti del Capodanno Cinese ad animare il Village. Un evento entusiasmante e scenografico lungo i boulevard e nella pizza centrale, che verrà replicato alle ore 16,00 e successivamente alle 17,00 per permettere a più clienti possibili di assistere a questa straordinaria esibizione.un pranzo prelibato, un aperitivo sfizioso o una merenda golosa in uno dei prestigiosi punti ristoro, in compagnia della propria famiglia o di amici.sarà possibile partecipare alla cerimonia del tè e degustare tre differenti qualità preparare secondo il metodo classico.Per partecipare sarà necessario iscriversi presso l’Info Point. Posti limitati.anche allo shopping con un’imperdibile promozione, attiva presso Sicilia Outlet Village dal 4 al 17 febbraio: sconti fino al 50% su articoli selezionati, nei negozi aderenti., attirati dal patrimonio storico, artistico e paesaggistico dell’isola, rappresentano per Sicilia Outlet Village un target fondamentale.