PALERMO - Il professor Mario Barbagallo, Ordinario di Medicina Interna e Geriatria dell’Università degli Studi di Palermo è stato nominato dal Ministro della Salute tra i trenta membri non di diritto del Consiglio Superiore di Sanità.Mario Barbagallo è Ordinario di Medicina Interna e Geriatria e decano a Palermo del settore MED/09. Direttore dell'Unità Complessa di Geriatria e Lungodegenza, Direttore del Dipartimento Assistenziale di Patologie Emergenti e Continuità Assistenziale dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria Policlinico di Palermo (AOUP), e Direttore Scuola di Specializzazione in Geriatria della Università di Palermo.È membro di numerose società scientifiche nazionali e internazionali, fa parte dell’editorial board di numerose riviste scientifiche internazionali ed è apprezzato relatore invitato in Italia e all'estero. E’ accreditato come esperto presso la comunità europea ed ha rivisto sia nei comitati centrali a Bruxelles per via remota numerosi progetti sia di Horizon 2020 che precedentemente di FP7. È incluso nella lista dei migliori scienziati italiani Top Italian Scientist (www.topitalianscientists.org) e su verified Google Scholar a Gennaio 2019 presenta un H- Index di 51 ed un i10-index di 120. E’ autore di circa 500 pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali e internazionali.