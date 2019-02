MESSINA - Sono rimaste ferite due donne, una madre e una figlia, nell’incendio che è divampato ieri sera in una abitazione di Massa S.Giorgio a Messina. Probabilmente causata da una bombola di gas ma non si esclude anche l'ipotesi di un cortocircuito.

La figlia è stata colpita in volto dallo scoppio in seguito a una esplosione. Trasporta

in ospedale, ha riportato gravi ustioni in diverse parti del corpo. Immediato l’intervento dei Vigli del fuoco per spegnere il rogo. Sul posto anche i sanitari del 118.