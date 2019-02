L’evento, organizzato dalla Presidenza regionale dell’Udicon, fa parte di una serie di incontri organizzati in Sicilia che si terranno, oltre che a Palermo, nei comuni di Avola e Corleone.

L’Unione dei Consumatori, infatti, si schiera contro il bullismo e in occasione della terza giornata nazionale dedicata proprio al contrasto a questo fenomeno organizza decine di incontri nelle scuole su tutto il territorio Nazionale per affrontare in particolare un aspetto, il sempre crescente fenomeno del cyberbullismo.

Anche la Sicilia, come detto, è in prima linea in questa battaglia. L’incontro di Palermo si terrà nei locali del cinema Rouge et Noir e vedrà la partecipazione di: Piero Feroce Presidente Regionale Udicon;

Durante la manifestazione verrà distribuito agli studenti un questionario anonimo utile a fotografare questo odioso fenomeno, questionario che verrà anche proposto anche agli studenti di decine di scuole siciliane.

In occasione dell’evento verrà lanciato il concorso “se questa è Europa” iniziativa che promuoverà i trenta articoli della carta dei diritti umani e civili; che tende a sensibilizzare gli studenti su un tema oggi più che mai attuale come il valore della fratellanza e il contrasto al razzismo.

“La lotta al bullismo in tutte le s- dice il presidente Nazionale Udicon Denis Nesci – è una delle nostre priorità in tutto il Paese. Occorre sostenere gli insegnanti ed aiutare i ragazzi vittima di bullismo a comprendere come uscire da questo tunnel e, al tempo stesso, analizzare il fenomeno anche sul fronte di chi è protagonista di questi gesti da bullo che sono sempre frutto di un disagio sociale che va affrontato. Solo così’ potremo crescere generazioni migliori”

“La Sicilia è in prima linea insieme all’Udicon nazionale in questa battaglia - dice il Presidente regionale Piero Feroce – e a Palermo abbiamo voluto dar vita all’evento principale della giornata per mettere insieme le istituzioni e gli operatori e parlare ai nostri ragazzi utilizzando la lingua che è a loro più nota. I questionari, inoltre, somministrati in forma rigorosamente anonima, ci permetteranno di conoscere meglio la situazione perché la conoscenza del fenomeno è la prima arma che dobbiamo mettere in campo per affrontarlo”

