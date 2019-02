“In un momento di grande incertezza su quando e secondo quali modalità avverrà la Brexit – commenta Albanese – l’incontro con l’ambasciatrice Jill Morris ha avuto un significato particolare per le nostre imprese. Abbiamo condiviso preoccupazioni e aspettative, con la consapevolezza che i rapporti con il Regno Unito devono restare saldi. Molte aziende associate a Sicindustria hanno interessi economici in Inghilterra ed è per questo che abbiamo apprezzato la grande apertura dell’ambasciatrice nei confronti dell’imprenditoria siciliana e il clima di fiducia e serenità che ha voluto trasmettere alla nostra delegazione”.

PALERMO - Una delegazione di imprenditori, guidata dal vicepresidente vicario di Sicindustria, Alessandro Albanese, ha incontrato oggi a Palermo l'ambasciatrice britannica in Italia, Jill Morris.