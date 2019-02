PALERMO – Una latitanza infinita. Le tracce di Matteo Messina Denaro non si vedono e non si sentono. È un capo che si è fatto da parte, impegnato com'è a non farsi acciuffare. Lo dicono gli investigatori. Capita così che le considerazioni di chi dà la caccia al padrino trapanese finiscano per essere sfruttate dagli avvocati nel tentativo di di smontare le accuse nei processi.

Mentre parlavano si sentiva in sottofondo il rumore dello sfregamento della carta. Gli investigatori sono certi che i due avessero in mano un pizzino scritto dal latitante che al rientro dalla Calabria avrebbe pianificato degli incontri:

Nell'estate successiva, agosto 2017, è stata registrata una nuova conversazione all'interno della macchina di Dario Messina, considerato il reggente del mandamento mafioso di Mazara del Vallo. Messina chiedeva informazioni su un biglietto a lui destinato: “... mi è arrivato questo coso a me…".

, non lascia tracce, non partecipa alle riunioni, non ha strategie criminali, gli affiliati non rendono conto a lui”, l'avvocato Domenico Trinceri inizia la sua arringa leggendo degli appunti. Poi, chiarisce: "Signori della Corte, non sono parole mie, ma di un autorevole investigatore, il questore di Palermo, Renato Cortese. Se le avessi pronunciate io non avrebbero alcun valore, ma a parlare è il poliziotto che ha arrestato Bernardo Provenzano”.. Da qui la provocazione del legale: “Mi attenderei che venisse convocata d'ufficio l'audizione del questore e di altri investigatori che hanno fatto dichiarazioni simili per sapere da quali qualificate fonti vengono le notizie, visto che ci sono persone accusate di avere fatto parte di un'associazione a delinquere capeggiata dal latitante che non è neppure imputato in questo processo”., la Corte d'appello presieduta da Roberto Murgia accoglierà la richiesta del legale. Sotto processo ci sono i cosiddetti pizzinari agli ordini di Matteo Messina Denaro. Il giudice in primo grado aveva condannato Pietro Giambalvo, Michele Gucciardi e Giovanni Domenico Scimonelli (tutti a 17 anni ciascuno di carcere) Vincenzo Giambalvo (13 anni), Michele Terranova (12 anni), Giovanni Loretta (4 anni per favoreggiamento).Fino al marzo 2010 il sistema di trasmissione della corrispondenza era stato gestito dai cognati del latitante, Vincenzo Panicola e Filippo Guttadauro, e dal fratello Salvatore. Finiti anche loro in carcere Messina Denaro avrebbe guardato al passato per rimpiazzarli affidandosi all'anziano boss Vito Gondola, oggi deceduto.“Ce lo spieghino”, dice Trinceri. L'intervista di Cortese non è l'unica per la verità a tracciare la figura di un latitante che si è defilato. Una ricostruzione che, indagini alla mano, non sembra discostarsi dalla realtà finora conosciuta. Qualche settimana fa, però, la Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio di Messina Denaro. Lo vuole processare in qualità di capomafia “dell'intera provincia di Trapani e in tutta la Sicilia occidentale". È lui che "ha impartito direttive anche attraverso rapporti epistolari e costituito il punto di riferimento mafioso decisionale in relazione alle attività e agli affari illeciti più importanti gestiti da Cosa nostra nella provincia di Trapani ed in altri luoghi della Sicilia”.: “... hai scritto tu?”; “... glielo ho fatto sapere… il fatto… Matteo”; “… ed hai chiuso il conto?”; “Tu domani ci vai…”; “... no … io domani…”; “.. lascia perdere… ascolta lui… qua non gli ha detto che sta qua… dice che era in Calabria ed è tornato…”.di averlo incontrato", taglia corto Trinceri.