Rapinatori in azione stamattina in pieno centro a Palermo: a finire nel mirino la gioielleria "Stroili Oro" di via Ruggero Settimo, a pochi metri dal Teatro Politeama.Dall'attività commerciale è subito stato lanciato l'allarme alla polizia, gli agenti sul posto hanno avviato le ricerche dei malviventi sulla base delle descrizioni fornite dalle vittime. Le indagini sono in corso, sul posto anche gli uomini della Scientifica per effettuare i rilievi.A tentare di fuggire coi soldi dell'incasso, due giovani. Hanno minacciato il farmacista con una pistola, ma non sono riusciti ad impossessarsi del denaro. Poi si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce.