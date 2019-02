La giunta di governo ieri a Catania ha dato il via libera al ritorno in grande stile della gara ciclistica. Un'iniziativa voluta dall'assessore regionale al Turismo Sandro Pappalardo e approvata dal governo Musumeci. I dettagli saranno illustrati in una conferenza stampa nei prossimi giorni. La corsa si disputerà ad aprile. Ieri il sindaco di Caltanissetta Giovanni Ruvolo ha anticipato che la città del centro Sicilia sarà una delle tappe della gara, che ha una tradizione molto antica ma non si disputa più dal 1977, quando vinse Beppe Saronni. Che un nuovo Giro di Sicilia potesse tornare a disputarsi per iniziativa di Rcs Sport, la società che organizza il Giro d'Italia (che quest'anno ha praticamente tagliato fuori il Sud) era un rumour circolato giù nelle scorse settimane.