Sono alcune delle richieste avanzate dai sindacati, Cgil Cisl Uil Palermo, durante l’incontro che si è svolto a Villa Niscemi con il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e alcuni assessori della giunta comunale. L’incontro fa seguito al primo, che si è tenuto lo scorso 28 novembre, con l’obiettivo di rilanciare Palermo e risolvere i nodi che limitano lo sviluppo della città.che per tutte le scelte e i progetti strategici per lo sviluppo di Palermo, per la soluzione dei problemi che da sempre affliggono la città, è necessario un coinvolgimento dei sindacati a ogni passo dei percorsi da seguire, e non soltanto in fase di emergenza come avvenuto finora. Un dialogo a 360 gradi con i sindacati che in quanto rappresentanti degli interessi dei lavoratori e dei cittadini, possono dare il loro fondamentale contributo”.per la valorizzazione del porto, della ex Manifattura tabacchi, l’ampliamento dei cimiteri, gli investimenti per il potenziamento delle linee tranviarie, quelli per il recupero di alcune chiese del centro storico, ma soprattutto su come l’amministrazione comunale affronterà la vicenda dei rilievi del Mef per garantire gli attuali livelli occupazionali. Tutti interventi che valutiamo positivamente se gli obiettivi restano la tenuta occupazionale e dei servizi ai cittadini”.bisogna far partire subito il tavolo tematico con le nostre federazioni di categoria e i responsabili delle aziende, in modo tale da discutere insieme dei piani industriali, dei rinnovi dei contratti di servizio e soprattutto di un piano di assunzioni che possa migliorare i servizi”.“Abbiamo discusso inoltre – affermano i sindacalisti –, di come si possano orientare i progetti legati al reddito di cittadinanza con attività mirate a migliorare le condizioni della città. Altro tema è stato il progetto di rilancio dei cantieri navali da affrontare nell’ambito di un tavolo con azienda, Comune e sindacati e che abbia come obiettivo il futuro di Fincantieri legato alla valorizzazione del porto di Palermo e dei quartieri che ricadono sulla costa palermitana”.“Temiamo l’impatto che potrebbe subire il settore nel territorio palermitano per via del decreto dignità, alcune grandi aziende in altre regioni non hanno rinnovato i contratti a tempo determinato, e su questo serve un impegno comune”. Al centro dell’incontro anche le richieste dei sindacati sul miglioramento dei servizi sociali, gli interventi per arginare il dissesto idrogeologico e ricostruire una rete di strade provinciali funzionante. “Serve l’impegno di tutti, compresa l’opposizione al consiglio comunale che pur con il suo ruolo critico, deve essere responsabile mantenendo l’obiettivo fondamentale del rilancio della città di Palermo” concludono Campo, La Piana e Borrelli.