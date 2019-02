Stavolta ad essere danneggiata è stata la vetrata di un'ottica che si trova all'angolo con piazza Santa Cecilia. I titolari del negozio "Amici a prima vista" si sarebbero accorti del tentativo di furto ieri pomeriggio: diversi i colpi sferrati, ma i malviventi non sono riusciti a portare via nulla.L'attività, prima sequestrata e poi confiscata per mafia, è attualmente chiusa e i ladri ne hanno approfittato per fare irruzione nella notte tra lunedì e martedì.Pochi giorni prima, a finire nel mirino era stata la gioielleria "Cipolla", alle quali vetrine i malviventi hanno sferrato 72 sprangate. L'ennesimo episodio dopo quello ai danni della Rinascente di via Roma e del negozio di abbigliamento "Navigare".