PALERMO - Uno spazio polifunzionale al posto di una discarica. Una cucina sociale in un quartiere che pur essendo in centro, risulta sconosciuto alla maggioranza dei palermitani. Questi i progetti vincitori del voto - primo nel suo genere - indetto dal Comune di Palermo e Airbnb per chiedere come destinare parte dei proventi dell'imposta di soggiorno raccolta dal Portale. Nei mesi scorsi la popolazione è stata coinvolta in laboratori di quartiere in cui sono state condivise varie idee per il rinnovamento di alcune aree urbane; successivamente le migliori proposte sono state messe ai voti e sono stati così selezionati i due vincitori, rispettivamente Ballarart per Ballarò e Cucina Solidale per Danisinni. L'esito della consultazione pubblica è stato presentato oggi a Palazzo delle Aquile alla presenza del Sindaco Leoluca Orlando e dell'Amministratore delegato di Airbnb Italia Matteo Frigerio.

"Due vincitori, ma in realtà tanti vincitori - ha dichiarato Orlando -. Tutti coloro che hanno partecipato a questo concorso e tutti coloro che vivono e animano Danisinni e Ballarò. Tutti coloro che in questi anni sono stati protagonisti dello straordinario cambiamento dei due quartieri. Credo, però, che ad aver vinto sia anche lo spirito di collaborazione e sinergia fra l'Amministrazione comunale e Airbnb". "Questo progetto - ha dichiarato Matteo Frigerio - rappresenta una svolta nel modo con cui Airbnb può collaborare con le amministrazioni locali. Questa esperienza in Italia è un caso unico di come la mera raccolta tecnica dell'imposta di soggiorno si possa trasformare in un progetto sociale e in uno strumento di promozione turistica". La collaborazione tra Airbnb e il Comune per la raccolta digitale dell'imposta di soggiorno ha consentito la raccolta e il riversamento automatico dell'imposta per oltre 500mila euro.