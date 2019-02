PALERMO - "Tieni duro, rigetta l'odio e difendi i diritti umani per i quali l'Italia è stata conosciuta nel corso della storia. La città di New York è con te in questa battaglia per l'anima del tuo Paese. Avanti fratello". Lo scrive il sindaco di New York, Bill de Blasio, in un tweet rivolto al sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, che risponde: "Grazie al Sindaco di New York Bill De Blasio per le parole di affetto e incoraggiamento. Grazie per riconoscere e sostenere l'importanza di una battaglia contro l'odio e per i diritti umani. Stay human".