che dovrà decidere sulla richiesta del Tribunale dei ministri di Catania di processare il vicepremier per il reato di "sequestro di persona aggravato" per il caso della nave Diciotti. Domani mattina alle 8.30 è prevista la convocazione della Giunta."La memoria, dopo aver citato anche le fonti che testimoniano di fatto il dirottamento della nave dalle autorità maltesi verso l'Italia, dimostra in maniera netta come ogni azione del titolare del Viminale abbia avuto esclusivamente una finalità di pubblico interesse". E' quanto si legge nella memoria appena presentata in Giunta per le Immunità dal ministro Salvini sul caso della nave Diciotti. "Il documento - prosegue la nota - ripercorre i momenti salienti dell'arrivo dei migranti da Malta in Italia: un passaggio importante riguarda la responsabilità per gli oneri di prima accoglienza che sono sempre stati in capo al governo maltese anche quando la Diciotti aveva già attraccato a Catania il 20 agosto 2018. E' un dettaglio da non sottovalutare perché documenta che lo Stato Italiano ha portato fin da subito all'attenzione dei partner europei le problematiche della vicenda per la soluzione della controversia internazionale".In allegato alla memoria che il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha appena presentato alla Giunta per le Immunità del Senato sul caso Diciotti, sono stati presentati in allegato anche due documenti firmati rispettivamente dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e l'altro dal vicepremier Luigi Di Maio e dal ministro dei trasporti, Danilo Toninelli.