Si tratta di una donna, per i quali i sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla., dopo l'allarme per una fuga di gas: una volta circoscritta la zona, i soccorritori hanno fatto accesso nell'abitazione e trovato il corpo ormai senza vita dell'anziana, G.C di 85 anni.la fuga di gas sarebbe infatti stata provocata dal malfunzionamento di una stufa, ma tutti gli accertamenti sono al momento in corso. Sul posto, oltre ai pompieri che hanno messo in sicurezza l'area e agli agenti, anche il medico legale per una prima ispezione cadaverica. Le indagini sono in corso.