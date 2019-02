Inseguiti dalla polizia cercano di far perdere le proprie tracce tra i vicoli, ma in via Silvio Boccone l'auto esce fuori strada e finisce sulle auto parcheggiate, ribaltandosi.Sono stati bloccati al termine di uno spericolato e pericoloso inseguimento, a cui hanno dato vita dopo avere investito il ciclomotore: il giovane a bordo del mezzo è stato trasportato all'ospedale Buccheri La Ferla dopo l'intervento del 118.Cinque le auto pesantemente danneggiate in via Boccone: l'impatto con cui si è conclusa la corsa disperata si è infatti rivelato violentissimo. Sul posto, oltre alle volanti della polizia, i vigili del fuoco per la rimozione dell'auto al centro della carreggiata, i sanitari del 118 e l'Infortunistica della polizia municipale. Le indagini sono in corso.