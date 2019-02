. Lo scontro si è verificato tra via Nave e la Riserva Reale ed ha coinvolto tre mezzi. L'uomo e la donna viaggiavano a bordo di una delle auto finita fuori strada in seguito all'impatto, che si è rivelato violentissimo.l'uomo ferito, infatti, era rimasto bloccato nell'abitacolo della macchina, ridotta ad un groviglio di lamiere.in via Goethe una donna di 71 anni ha perso il controllo della sua macchina, che si è ribaltata. Anche in questo caso, per soccorrerla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Poi l'automobilista è stata trasportata in codice giallo al Policlinico.