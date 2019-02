per presentare la domanda di ammissione al master MASV – Alta formazione per Manager delle Aziende del Settore Vitivinicolo. Il Master - promosso dal Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Statistiche dell’Università di Palermo e coordinato da Sebastiano Torcivia - giunge alla 15 a edizione.molti dei quali ricoprono ruoli determinanti in aziende - vitivinicole e del settore agroalimentare - del panorama regionale e nazionale. Il master MASV si pone l'obiettivo di formare studenti orientati a specializzarsi nelle principali aree gestionali: produzione (vigneto e cantina); logistica (supply chain management); marketing & communication (advertising, social media, branding, P.R., packs, enoturismo); commerciale (domestic market; export); amministrazione (controllo di gestione, finanza); strategia (direzione, governance)., è è articolato in lezioni frontali – di cui 50 ore di inglese specialistico con docente madrelingua - testimonianze manageriali , case histories, un intenso programma di visite aziendali , partecipazione a importanti fiere ed eventi di settore (Vinitaly, Sicilia en primeur) , minicorso di analisi sensoriale e wine tasting , work experience. Il wine business è un settore in fase di espansione, e la filiera richiede figure sempre più specializzate. Dall'aula all'inserimento nel mondo del lavoro. Il master, facendo riferimento ad un network di aziende partner e di professionisti, facilita l'inserimento in realtà aziendali. Il career service favorisce l'incontro fra studenti e aziende o istituzioni ai fini dell'attivazione dello stage al termine del percorso d'aula. Il master è rivolto a laureati con una forte motivazione a lavorare nella filiera vitivinicola e/o agroalimentare. In collaborazione con le aziende partners sono previsti assegni di ricerca come premi studio per progetti selezionati.​ Una serie di lezioni aperte alla città sono in programma lungo l'anno accademico presso San Lorenzo Mercato a Palermo: dei talk durante i quali ex corsisti riportano le loro testimonianze aziendali, durante una degustazione delle etichette delle aziende che rappresentano. È possibile consultare il bando di ammissione su unipa.it o contattare l'ufficio comunicazione presso mastermasv@unipa.it - 091 6816943/ 348 583101- si rinnova la collaborazione tra il Master M.A.S.V. e le aziende operanti nel settore vitivinicolo siciliano, il Master più longevo dell’Ateneo: un motivo ci sarà! Siamo divenuti “agenzia” per le aziende che ricercano figure manageriali qualificate e che, riducono, se non azzerano, i “costi” della selezione delle risorse umane. Tantissimi – oltre la metà – dei nostri allievi, ormai giunti a circa 150 nelle varie edizioni, lavorano ormai, stabilmente, nelle principali aziende vitivinicole siciliane ed anche nazionali, da imprenditori o manager nelle principali funzioni. Con queste profonde motivazioni sollecitiamo la partecipazione alla 15^ edizione – scadenza iscrizioni lunedi 11 febbraio – proprio per cogliere questa opportunità di vero lavoro, in questo momento così critico per i nostri giovani e figli, in un settore in così forte sviluppo che connota la nostra economia regionale".