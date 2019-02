PALERMO - Sono oltre 500 gli emendamenti alla legge di stabilità presentati dai diversi gruppi parlamentari all'Ars. Il termine è scaduto oggi alle 16. L'esame del testo a Sala d'Ercole inizierà lunedì 11 febbraio alle 16.

Lotta al cyberbullismo, telecamere negli asili, auto elettriche e misure PlasticFree.

. Fra le proposte di modifica alla legge di stabilità regionale presentate dal Partito Democratico ci sono anche misure 'ecologiche' come le norme PlasticFree o quelle sulle auto elettriche e sulle piste ciclabili, misure sul contrasto al cyberbullismo e sulla sicurezza negli asili nido. "Portiamo avanti il nostro ruolo di forza di opposizione - dice Giuseppe Lupo, capogruppo del Pd all'Ars - contrastando con emendamenti soppressivi le storture e le 'norme-mancia' contenute nella manovra del governo Musumeci. Ma al tempo stesso abbiamo predisposto emendamenti che contengono norme innovative che, insieme con molte altre misure proposte dal Pd, permetterebbero alla Sicilia di fare un passo in avanti sul piano della qualità della vita"., si prevede infatti l'Istituzione della "Giornata di educazione ai nuovi media per la prevenzione ed il contrasto del bullismo, del cyberbullismo, della cyberpedofilia e del sexting". Si propongono inoltre "misure per il contrato al lavoro sommerso ed irregolare"; "incentivi ai comuni che adottano misure PlasticFree"; "incentivi per i comuni che si fondono"; "finanziamento del circuito dei teatri di Pietra"; "contributi per l'installazione di sistemi di videosorveglianza negli asili nido"; "misure per lo sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale". Si propone inoltre il "rifinanziamento del credito d'imposta e delle Zone franche urbane", l'istituzione dell'ufficio del Garante dei disabili, un "Fondo per la non autosufficienza", misure per il potenziamento degli impianti e le attività sportive di base, la nascita di un "Piano regionale per le piste ciclabili" ed un "Piano regionale per l'installazione dei punti di ricarica per le auto elettriche". (ANSA).