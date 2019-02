Assolti Angelo Galatolo, Emanuela Catanzaro, Gioacchino Ventimiglia e Giovanni Pagliaro. Tutti difesi dall'avvocato Alessandro Martorana.

Calvaruso e Angelo Galatolo, difesi dagli avvocati Giuseppe Di Peri e Rosanna Vella, erano accusati di avere costretto un venditore ambulante di panini a non piazzare più il furgone nei pressi del lido La Marsa, all'Addaura: il primo è stato condannato per minacce, ma è caduta l'aggravante di mafia; il secondo è stato assolto.

Giovanni Galatolo è stato assolto dall'intestazione fittizia della Caffetteria Crispi e condannato per le aziende Ice Fish e Ice Fishing. Anche in questo caso non ha retto l'aggravante di avere agevolato Cosa nostra e di avere seguito il metodo mafioso.

, cadono alcune intestazioni fittizie di beni e l'aggravante mafiosa. Due condanne e quattro assoluzioni al processo celebrato col rito abbreviato dal giudice per l'udienza preliminare Filippo Lo Presti.3 anni e 4 mesi a Giuseppe Calvaruso, un anno e 8 mesi a Giovanni Galatolo.