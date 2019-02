PALERMO - Avvenimenti previsti per oggi, mercoledì 6 febbraio, in Sicilia:1) PALERMO - Palazzo dei Normanni, sala Mattarella, ore 09:30 Convegno, promosso dall'Intergruppo Parlamentare Federalista Europeo, dal titolo: "Federazione europea: un patto per consolidare democrazia e civiltà". Prevista la partecipazione, tra gli altri, il presidente Giovanni Cafeo, il presidente della Regione Nello Musumeci ed il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè.2) PALERMO - Palazzo delle Aquile, ore 11:00 Conferenza stampa di presentazione dei progetti vincitori dell'iniziativa "Danisinni e Ballarò in transito", realizzata con il sostegno di Airbnb. Previste le partecipazioni del sindaco Leoluca Orlando e del Country Manager di Airbnb Matteo Frigerio.3) PALERMO - "Mercato Solidale dell'Usato" di Emmaus, Fiera del Mediterraneo (Padiglione 3), via Anwar Sadat 13, ore 12:00 Presentazione di una collaborazione tra Emmaus Italia e Mediterranea a favore dei migranti. Partecipano il presidente di Emmaus Italia Franco Monnicchi e l'attivista di Mediterranea Alessandra Sciurba, i membri dell'equipaggio della nave Mare Jonio, una nave battente bandiera italiana appositamente organizzata per svolgere azioni di monitoraggio e di eventuale soccorso ai migranti.4) PALERMO - Punto Flaccovio di via Garcia Lorca 5, ore 17:30 La casa editrice Dario Flaccovio apre le sue porte ai ragazzi del Centro Tau per spiegare tutte le fasi di realizzazione di un libro.5) PALERMO - Ridotto dello Spasimo, ore 21:00 Concerto jazz con giovani allievi del Conservatorio 'Alessandro Scarlatti' Walter Nicosia e Salvatore Taormina organizzato dalla Fondazione the Brass Group per la rassegna dedicata ai giovani musicisti "Brass Talent".(ANSA).