PALERMO - Un bus dell'Amat è stato danneggiato a Palermo: un gruppo di ragazzini ha lanciato una pietra contro il finestrino del 243 che transitava in via dell'Orsa Maggiore. L'autista si è fermato e ha chiamato la polizia. Solo qualche giorno fa una bottiglie era stata scagliata contro il parabrezza di un tram alla Stazione centrale e in precedenza si erano verificati altri episodi analoghi. (ANSA).