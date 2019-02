Il sindaco di Palermo sembra intenzionato a chiudere la partita entro la prossima settimana, varando così la nuova giunta e imprimendo una svolta a una amministrazione che fin qui non ha certo brillato. Terminato il primo giro di consultazioni con partiti e liste civiche e fatte le proprie valutazioni, adesso il Professore passa al secondo che si concluderà tra giovedì e venerdì.e poi a Sinistra Comune (ma senza il capogruppo Giusto Catania, che sarà all’estero). Secondo la road map indicata dallo stesso Professore, questa volta i partiti dovranno avanzare i propri nomi con le eventuali deleghe e poi toccherà al sindaco, nel fine settimana, far combaciare tutte le tessere del mosaico. La nuova giunta dovrebbe vedere così la luce la prossima settimana e si porterà dietro anche il valzer di uffici e dirigenti.poi una poltrona a testa toccherà ai partiti: Sinistra Comune ha chiesto l’Urbanistica, Pd e Sf potrebbero puntare sulle Attività produttive ma resta il nodo della Cultura, così come è ancora un rebus chi, tra gli attuali assessori, lascerà la compagine di governo.