In uno sfogo avvenuto durante il programma "Chi l'ha visto?", l'uomo ha lamentato l'impossibilità e i rischi odierni di vivere nella capitale: "Mi piace Roma, però qui c'è un problema da risolvere. Non è possibile che si rischi la vita per niente, anche andando a mangiare un semplice panino. Questo è un problema distante anni luce da Treviso, lì non sarebbe successo".

Sappiamo che le parole di fronte a quello che ti è successo valgono poco o nulla. Ma vogliamo comunque dirti con forza che siamo tutti con te, caro Manuel Bortuzzo! Siamo tutti con te!".

"

- scrive un altro utente -

".

. Il ragazzo originario di Treviso, rimasto ferito a Roma sabato scorso, durante una sparatoria, secondo quanto riferito dai medici dell'ospedale "San Camillo", ha perso l'uso degli arti inferiori. "Confido che qualche persona che ha visto abbia coraggio di dire che cosa ha visto ed aiutare la polizia nelle indagini".Intanto, sono centinaia i messaggi di affetto che amici, conoscenti o semplici sconosciuti - coinvolti emotivamente nella vicenda - hanno dedicato a Manuel attraverso i social: "" commenta con tristezza un ragazzo su Twitter; "" scrive un altro. Tanta la rabbia, lo stupore e la commozione fra i personaggi famosi e i volti noti dello sport. Per- campionessa paralimpica e deputata - "Chi ha visto deve parlare. Manuel ha vent'anni e tutta una vita davanti". E conclude: "Noi tifiamo per te". Messaggi anche dal mondo del calcio, con il tweet postato dall'account del