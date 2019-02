PALERMO - Dal trasporto pubblico alle categorie produttive, dai rifiuti ai tanti regolamenti in attesa di una via libera. Forza Italia si prepara a presentare un documento a Sala delle Lapidi per indicare le priorità della città: stamattina il gruppo, guidato da Giulio Tantillo, si è riunito alla presenza di Roberta Cancilla, del neo forzista Fabrizio Ferrara e del commissario cittadino Andrea Mineo. “Al consigliere Ferrara è andato un caloroso benvenuto e un augurio di buon lavoro da parte di tutti i colleghi – si legge in una nota - Tanti i temi affrontati durante la riunione: dalle questioni che riguardano le categorie produttive e i servizi pubblici di trasporto, igiene ambientale passando per i tanti regolamenti in attesa del vaglio dell’aula consiliare. A seguito della riunione è stato stilato un documento inerente le proposte che nell’interesse della città Forza Italia ritiene debbano andare quanto prima all’esame del Consiglio Comunale”.