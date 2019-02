Inoltre la sentenza di rigetto del ricorso della Regione confermerebbe pure l’interpretazione per cui “l’approvazione della graduatoria costituisce ad un tempo il provvedimento terminale del procedimento concorsuale e l’atto, negoziale, di individuazione del futuro contraente, da cui discende il diritto all’assunzione del partecipante collocato in posizione utile in graduatoria”. Insomma per la Regione, una volta pubblicata la graduatoria, non c’è strada diversa dall’assunzione.

, 11 anni da quanto è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso, sei anni dall’inizio del processo di fronte al giudice del lavoro di Palermo, tre dall’emanazione della sentenza di primo grado; lo scorso dicembre con due sentenze “sorelle” la Corte d’appello di Palermo ha rigettato il ricorso della Regione siciliana e proprio i questi giorni le sentenze passano in giudicato.Il secondo grado del processo ha così confermato la sentenza di primo.della posizione economica D1 che sarebbe stato loro dovuto in tre anni di servizio. Avranno, però, soprattutto, il diritto all’assunzione.Sembrerebbe arrivare così a conclusione un iter lungo circa venti anni.unità di personale fra dirigenti tecnici, che poi sarebbero stati inquadrati come funzionari, e personale diplomato. La regione puntava ad assumere antropologi, archeologi, architetti, archivisti, blibliotecari, bliblioteconomi, chimici, etnolinguisti, fisici, geologi, ingegneri, naturalisti, paleografi, storici dell'arte, addetti al laboratorio di informatica e tecnici, documentaristi, geometri, restauratori.I vincitori dei concorsi sono divisi tra chi ha continuato a lottare per avere il posto e chi ha chiesto il solo risarcimento. C’è chi ha combattuto la battaglia da solo o in piccoli gruppi e chi si è mosso in class action. C’è chi, pur essendo vincitore di un concorso pubblico, avrà rinunciato vedendo passare davanti a sè personale mai sottoposto alle procedure concorsuali. C’è chi ancora aspetta la sentenza e c’è pure chi ha vinto e si è visto sbattere in faccia la porta da mamma-matrigna Regione.Per citare solo alcuni casi fra questi,e ha così intimato la Regione ad esprimersi con un atto. Quest’ultima ha così ritirato in autotutela il concorso cancellando con un colpo di penna la selezione e le aspettative di una vita.Nel 2016, il giudice amministrativo ha dato ragione alle posizioni dei vincitori dei concorsi affermando però che c'è differenza fra il momento della dichiarazione del vincitore e quello della assunzione. Così per i 42 aspiranti bibliotecari si sarebbe fatta necessaria la strada del ricorso presso il giudice civile per ottenere l’adempimento.In questi giorni arrivano le sentenze definitive proprio del giudice civile di secondo grado che, confermando la decisione del primo grado di giudizio, fa propriaQuel che però adesso conta è che nella costellazione di ricorsi che è partita da quelle assunzioni negate potrebbe emerge un piccolo esercito d’assalto capace di sfondare i piani assunzionali della Regione a colpi di sentenze. E, questo è forse solo il primo.