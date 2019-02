in viale Regione Siciliana: una diciannovenne è stata sottoposta stasera a trattamento sanitario obbligatorio dopo un'aggressione. Armata di un coltello e delle forbici, ha urlato di "doversi fare giustizia" dei "torti subiti dagli assistenti sociali".. Ha poi aggredito alcuni agenti della polizia municipale del nucleo Nopa, che si trova nello stesso stabile e che sono riusciti ad immobilizzarla e disarmarla, subendo alcune ferite da taglio.Il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore Mattina, informati dei fatti, hanno espresso la loro solidarietà ai dipendenti e agli agenti, che hanno ringraziato "per l'intervento che ha scongiurato conseguenze più gravi". Il comandante Gabriele Marchese ha ringraziato gli agenti per l'intervento e si è recato in ospedale per informarsi sulle loro condizioni, considerate non gravi. La prognosi è infatti di pochi giorni.