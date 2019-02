. I dimostranti "anti Macron" che hanno messo a ferro e fuoco la Francia per più di due mesi, fra dicembre e gennaio, sembrano aver fatto scuola al di qua delle Alpi e si preparano a scendere in campo.Che qualcosa stesse bollendo in pentola se ne era già parlato circa un mese fa, quando un possibile logo "Gilet gialli italiani" iniziò a circolare sulle testate nostrane. Ora però, il neonato movimento politico è pronto fare sul serio e si prepara alla primaDietro alla nuova formazione fanno capolino alcuni personaggi politici già noti. Promotore della manifestazione è infatti, giornalista napoletano, di estrazione "forzista", che ha già animato la sezione partenopea del club "Forza Silvio". Nel 2016, l'uomo aveva poi fondato la lista "Ricomincio da 10" (un chiaro riferimento alla maglia del calciatore Diego Armando Maradona), mai ammessa alle elezioni amministrative di quell'anno.. Il movimento ha criticato duramente Salvini e Di Maio definendoli gli "Tsipras d'Italia", con un'accezione tutt'altro che positiva. Si richiede a gran voce l'uscita dall'Unione Europea (la cosiddetta "Italiexit") e maggiore "sovranità diretta", tramite referendum. Fra le altre prerogative dei "gilet gialli italiani", il rimpatrio degli immigrati regolari e l'abolizione della fatturazione elettronica.