a quella del ministro Salvini. Documenti che, secondo Pietro Grasso (Leu) sono irricevibili. Quindi l'esponente Leu ha chiesto l'invio delle carte al tribunale dei ministri. La Giunta ha sospeso i lavori. Tornerà a riunirsi in giornata per valutare la richiesta Leu.

contro la richiesta di autorizzazione a precedere per il caso Diciotti inviata dal Tribunale dei ministri di Catania. "Tutti leggano le carte, non chiediamo favori e aiutini a nessuno. Ricordo che non si voterà se Salvini è colpevole o innocente. Bisognerà capire se l'ho fatto nell'interesse del Paese", ha detto il vicepremier, Matteo Salvini, a Radio Anch'io.esclusivamente per ragioni di comodità legate ai rifornimenti di cibo, acqua ed altro, rifornimenti che potevano avvenire tranquillamente anche in mezzo al mare", scrive il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nella memoria che ha presentato alla Giunta per le Immunità del Senato sul caso Diciotti.nella mia qualità di presidente nel Consiglio con i ministri competenti, in coerenza con il programma di governo". Lo scrive il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel documento allegato alla memoria presentata dal vicepremier Salvini sul caso Diciotti. "Le azioni poste in essere dal ministro dell'Interno - prosegue la relazione - si pongono pertanto in attuazione di un indirizzo politico-internazionale, che il Governo da me presieduto, ha sempre coerentemente condiviso fin dal suo insediamento. Di questo indirizzo, così come della politica generale del Governo, non posso non ritenermi responsabile, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione", conclude.