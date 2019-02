“Ci siamo fatti interpreti di un sentimento forte e condiviso da parte di tutto il personale dell’Ospedale – ha sottolineato il direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini dell’Asp, Elio Bennici – Michele Cangemi è stato un uomo ed un professionista di cui resta intatto il ricordo delle non comuni doti umane e dell’immensa disponibilità espressi in 25 anni di carriera e trasferiti verso tutti indistintamente, pazienti in primo luogo”.

Al termine delle cerimonia di intitolazione della sezione diagnostica di ecografia, nella cappella dell’Ospedale Ingrassia è stata celebrata una funzione religiosa commemorativa.

PALERMO - La sezione diagnostica di ecografia dell’Ospedale Ingrassia di Palermo è stata intitolata a Michele Cangemi, medico radiologo recentemente scomparso. In servizio all’Asp dal 1994 era stata collocato in quiescenza nello scorso mese di marzo.