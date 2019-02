“Ora ti devi levare”. Poi si è impossessato degli anelli, dal valore di oltre 2.500 euro, per poi fuggire insieme al complice che faceva da palo, all'esterno dell'attività commerciale.

Parte della refurtiva è stata nel frattempo recuperata da un cittadino e riconsegnata al negozio, mentre le immagini della videosorveglianza hanno fatto il resto, insieme alla testimonianza delle vittime. Caracausi ha ammesso le proprie responsabilità e ha consegnato il resto del bottino. Per lui si sono aperte le porte del Pagliarelli, ma le indagini sono ancora in corso per individuare il suo complice.

A finire nel mirino era stata la gioielleria "Stroili" di via Ruggero Settimo, da cui un uomo, con la complicità di un giovane, è riuscito a fuggire con quaranta fedi d'oro e d'argento, fingendosi un cliente.In base a quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe spinto violentemente una dipendente, dicendole