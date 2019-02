(QUI IL SERVIZIO)

Sono scesi in strada e davanti ai loro occhi hanno trovato uno scenario terribile: un'auto ribaltata, cinque mezzi coi vetri infranti e la carrozzeria distrutta.. I due giovani a bordo della Lancia Y finita sulle macchine parcheggiate sono stati trovati sul posto dalla polizia, che sta ancora accertando le loro responsabilità: di certo c'è che un primo schianto era già avvenuto all'altezza della Farmacia del Ponte, dove è stato investito un ragazzo a bordo dello scooter. L'automobilista non si era fermato a prestare soccorso. La polizia si è messa sulle tracce del pirata della strada e dopo aver individuato il mezzo lo ha inseguito tra i vicoli, fino a rintracciare l'auto che ha terminato la sua corsa ribaltandosi.- racconta Rosalia Munafò - ci siamo affacciati e abbiamo temuto il peggio. Per fortuna gli agenti sono arrivati subito". "Sembrava un campo di battaglia - scrive su Facebook Sergio Moncada - vetri rotti, parti di carrozzeria e fumo". E d'altronde, le immagini girate con un cellulare parlano chiaro: l'impatto si è rivelato violentissimo e ha messo fine alla fuga disperata dei due giovani, adesso indagati per resistenza a pubblica ufficiale, uno dei due si è rifiutato di fornire i propri documenti.- aggiunge un altro residente, Francesco Li Causi - stanotte abbiamo temuto si trattasse dell'ennesima tragedia a Palermo. Qui in strada spesso giocano i nostri bambini, se fosse successo di pomeriggio le conseguenze sarebbero state molto più gravi". Il giovane che si trovava a bordo del ciclomotore travolto è stato trasportato al Buccheri La Ferla, sulla dinamica sono in corso anche le indagini dell'Infortunistica della polizia municipale.