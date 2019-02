PALERMO - Il vicepresidente della Regione siciliana e assessore all'Economia, Gaetano Armao, è stato eletto, all'unanimità, presidente dell'Intergruppo regionale per l'insularità, istituito nel Comitato europeo delle Regioni, a Bruxelles. L'intergruppo è formato dai membri del Comitato provenienti da Corsica, Cipro, Malta, dalle isole Baleari, isole Azzorre, dalla Sicilia e dalla Sardegna. Vicepresidente è stata eletta Marie-Antoine Maupertuis, vicepresidente della Corsica, mentre segretario sarà Leonardo Di Giovanna. "E' un bel risultato per la Sicilia, raggiunto grazie ai negoziati con Bruxelles e all'impegno sui temi della condizione di insularità - ha detto Armao - Solo attraverso la compiuta affermazione delle misure di riequilibrio, le isole europee, a partire dalla Sicilia, potranno rilanciare le proprie prospettive di crescita. In questo senso occorre fare sistema non solo per la continuità territoriale, ma anche per la fiscalità di sviluppo".(ANSA).