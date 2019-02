I lavoratori ex Fiat (oggi blutec) hanno occupato la sede storica del Comune. Al termine dell'assemblea dinanzi i cancelli dello stabilimento, hanno deciso di attivare una nuova forma di protesta, affinché il governo nazionale e in particolare il ministro Di Maio, mantenga gli impegni presi nel corso della sua visita a Termini Imerese. Firma Decreto Cassa Integrazione per il 2019, coinvolgimento di FCA al tavolo ministeriale sulla reindustrializzazione del sito siciliano. I lavoratori per il mezzo dei loro rappresentanti sindacali comunicano che non intendono interrompere la protesta fino a quando non avranno ottenuto risposte concrete da Roma. I Al termine dell'assemblea dinanzi i cancelli dello stabilimento, hanno deciso di attivare una nuova forma di protesta, affinché il governo nazionale e in particolare il ministro Di Maio, mantenga gli impegni presi nel corso della sua visita a Termini Imerese. Firma Decreto Cassa Integrazione per il 2019, coinvolgimento di FCA al tavolo ministeriale sulla reindustrializzazione del sito siciliano. I lavoratori per il mezzo dei loro rappresentanti sindacali comunicano che non intendono interrompere la protesta fino a quando non avranno ottenuto risposte concrete da Roma. I

l sindaco Francesco Giunta ha dichiarato che "gli operai sono disperati, credo non si sia mai arrivati così in bssso. Che il Ministro prenda posizione".

In un clima di grande preoccupazione gli operai della Blutec di Termini Imerese avevano indetto per la mattinata un sit-in davanti alla fabbrica ex Fiat. La nuova protesta trae origine da notizie ufficiose sulla mancata proroga della cassa integrazione per il 2019. Il provvedimento, promesso dal ministro Luigi Di Maio durante una visita a Termini Imerese, riguarda quasi mille lavoratori: 694 della Blutec e 300 dell'indotto.

Da Roma sono arrivate notizie poco rassicuranti. Gli ispettori del ministero del Lavoro si sarebbero trovati davanti a una stasi del piano di ripresa produttiva. Anche Invitalia aveva giudicato a suo tempo inattuabile il progetto dell'azienda e aveva chiesto la restituzione di 21 milioni di finanziamenti erogati.

E' davvero disarmante - conclude - registrare l'inerzia e il silenzio del ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico" che in un comizio davanti ai cancelli dello stabilimento "aveva promesso non solo gli ammortizzatori sociali per il 2019 ma anche il coinvolgimento di FCA al tavolo della vertenza".

Dal sindaco parte ora un messaggio: "Termini Imerese non potrà sostenere, ulteriormente, ritardi e mortificazioni".

"Le preoccupazioni manifestate in quegli incontri - aggiunge - sembrano concretizzarsi. I dirigenti del ministero del Lavoro avrebbero acquisito elementi non proprio convincenti sullo stato di avanzamento del piano di reindustrializzazione proposto da Blutec. Da tempo si capisce che qualcosa non va.