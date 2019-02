"Io mi sono costituito e vado in carcere perché è giusto che Manuel abbia giustizia". E' quanto ha fatto mettere a verbale Lorenzo Marinelli, difeso dall'avvocato Alessandro De Federicis, nel corso dell'interrogatorio svolto ieri in Questura nell'ambito dell'inchiesta sul ferimento di Manuel Bortuzzo. Per questa vicenda è stato fermato anche Daniel Bazzano. Bazzano ha affermato di non sapere che Marinelli fosse armato. (ansa)