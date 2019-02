300 euro, 9 dosi di hashish e 8 di crack, negli slip. Tutto è stato sottoposto a sequestro.

Il provvedimento è stato poi convalidato ed ulteriori indagini sono in corso per stabilire la provenienza dello stupefacente, anche alla luce di recenti interventi della polizia nella zona, dove sono stati sequestrati due laboratori artigianali per la produzione di crack e arrestati altri due giovani.

I sospetti della polizia si sono subito concretizzati con un controllo: un giovane è infatti stato trovato in possesso di droga e denaro e per lui è scattato l'arresto.A finire in manette, Antonino Lauricella, 21enne palermitano che aveva nascosto