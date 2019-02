All’interno del lungometraggio, di circa 120 minuti, una carezza è rivolta alla cantante folk licatese Rosa Balistreri, con due dei suoi brani storici. La trama vede un intreccio di sentimenti e storie di malavita, in cui non mancano i colpi di scena: sullo sfondo Licata con il suo centro storico e le sue periferie, ma le sue opere architettoniche e il suo mare. Il film approderà in sala il 19 febbraio, al 'Flay Cinema' di Licata. "Una trama - racconta Ciotta - con molti elementi: sentimento, crudeltà e amicizie. L'obiettivo è anche quello di fare conoscere la città di Licata".

LICATA (AGRIGENTO) - Un lungometraggio girato interamente a Licata e che mette in risalto le bellezze della cittadina agrigentina, cercando di alimentare un senso di speranza di un avvenire più florido per quel territorio. Tutto questo è 'Mai arrendersi', film poliziesco amatoriale scritto e diretto da Gianluca Ciotta, e prodotto dalla nascente associazione culturale 'LicatAction ETS'. In campo circa 35 attori non professionisti, tra cui anche il ritorno di una vecchia conoscenza del cinema: si tratta di Salvatore Termini, il 'King Kong' dei due film di Marco Risi, 'Mery per sempre' e 'Ragazzi fuori'.