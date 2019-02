'Non ho ancora visto i numeri, prima o poi me li daranno'. Così, sulla Tav, il vice premier Matteo Salvini. E Beppe Grillo scrive sul suo blog: 'Salvini, lo sceriffo, dice che si può rivedere il progetto, il governo non si spaccherà su una cosa del genere. Secondo me è inutile'. L'analisi dei costi benefici della Tav sarà pubblicata nei 'primi giorni della prossima settimana', dice il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli.