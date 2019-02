. Un rocambolesco incidente si è verificato alla Favorita, quasi all'incrocio con via Mater Dolorosa, poco dopo mezzogiorno.In ospedale è finita una ragazza di 27 anni. Anche dopo lo schianto nei pressi di via Mater Dolorosa è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118: i feriti sarebbero tre, il conducente della macchina e i passeggeri.Sul posto si trovano anche le volanti della polizia e i vigili del fuoco. I feriti sono stati trasportati all'ospedale Villa Sofia, ma non si conoscono ancora le loro condizioni., un altro incidente è avvenuto nella centralissima via Libertà a Palermo: una donna è stata investita da un giovane a bordo di uno scooter, mentre attraversava sulle strisce pedonali. I rilievi e la ricostruzione della dinamica sono in corso. Pure in questo caso è intervenuta l'Infortunistica della Municipale.