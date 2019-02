Le ultime voci non sono confortanti. Secondo alcuni la trattativa è saltata, secondo altri, invece, è fortemente a rischio. In ogni caso si incrina la serenità dei tifosi rosanero che avevano sperato nel blitz di Raffaello Follieri e in una rapida conclusione dell'acquisto del Palermo. Ci sarebbe stato un brusco allontanamento, forse una rottura, Le prossime ore saranno quelle decisive.