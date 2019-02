Un appuntamento proprio a favore di quest’ultimi e del diritto alla salute. Quello della povertà sanitaria è un fenomeno che continua a crescere: in base ai dati Istat, in Italia i poveri assoluti superano quota 5 milioni, in termini sia di famiglie sia di individui. Dal 2013 al 2018 la richiesta di farmaci da parte degli enti è aumentata del 22%, mentre lo scorso anno, a causa di necessità più urgenti, le famiglie povere hanno destinato alla salute solo il 2,54% della propria spesa totale (contro il 4,49% delle famiglie non povere).

PALERMO -Domani torna in tutta Italia la Giornata di Raccolta del Farmaco, durante la quale sarà possibile acquistare un farmaco da donare agli indigenti. L’iniziativa, giunta alla sua XIX edizione, coinvolgerà 104 province e vedrà l’adesione di circa 4500 farmacie; grazie alle indicazioni del farmacista e all’assistenza di migliaia di volontari, chiunque potrà comperare medicinali da banco (esenti dall’obbligo di prescrizione). Dagli antinfiammatori agli antipiretici, dai prodotti contro la tosse e raffreddore fino all’aspirina: queste le medicine di cui hanno maggiormente bisogno gli oltre 1700 enti assistenziali convenzionati con la Fondazione Banco Farmaceutico onlus – a cui quindi sono destinate le donazioni – e che quotidianamente si prendono cura dei meno fortunati.Nell’ultima edizione della Giornata di Raccolta del Farmaco sono state donate oltre 376mila confezioni di farmaci, di cui hanno beneficiato circa 539mila persone assistite. In 18 anni, la GRF ha raccolto più di 4.700.000 farmaci, per un controvalore superiore a 28 milioni di euro.(quattro in più rispetto allo scorso anno), di cui 52 in città e 24 in provincia, i volontari del Banco farmaceutico e delle associazioni convenzionate - cui si stanno unendo in una gara di solidarietà numerosi fedeli che hanno comunicato alle parrocchie la loro disponibilità a coprire parte dei turni - inviteranno i cittadini a donare farmaci da banco fra quelli suggeriti dalle singole associazioni come più richiesti dai loro assistiti. Le farmacie contribuiscono anche con un contributo diretto sotto forma di erogazione liberale da parte dei titolari. L’elenco delle farmacie su www.bancofarmaceutico.org .