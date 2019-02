Un ragazzo di 26 anni, Francesco Paolo Agrusa ha perso la vita mentre stava effettuando un intervento per la ditta "Cargo", per conto dell'Enel, in contrada San Marco.poco prima aveva effettuato un intervento su un traliccio, un lavoro di routine che svolgeva ormai da tempo.Il ragazzo abitava a Balestrate, ma era nato a Palermo. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che hanno accertato il decesso, i carabinieri di Corleone per effettuare i rilievi e accertare la dinamica dell'incidente. La salma è stata trasferita all'Istituto di Medicina Legale di Palermo, nelle prossime ore, infatti, come disposto dal pm di turno, sarà effettuata l'autopsia.A fine gennaio un altro operaio, un 64enne, è rimasto ucciso sul posto di lavoro. La tragedia si è verificata nei locali dell'Oasi ecologica che si trova sulla statale che porta a Santa Flavia, dove l'uomo è stato travolto da un carrello elevatore nell'area in cui vengono smistati i rifiuti per la raccolta differenziata.