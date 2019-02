Il fatto è accaduto in via Torrearsa: una ventottenne posteggiò la sua utilitaria in un posto di sosta riservato ai veicoli al servizio di persone con disabilità e mentre l’ispettore, nell'esercizio delle sue funzioni, procedeva alla compilazione del verbale, la proprietaria dell’auto inveiva verbalmente contro di lui proferendogli parole ingiuriose.

Il procedimento penale a suo carico, ha visto la ragazza rammaricata per l’accaduto e sì è concluso con la condanna al risarcimento di 600 euro nei confronti del Comune e del vigile; quest'ultimo ha devoluto la somma di sua competenza in beneficenza alla propria parrocchia.

