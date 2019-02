PALERMO - Avvenimenti previsti per venerdi' 8 febbraio in Sicilia:

1) CATANIA - Palazzo di Giustizia, Corte d'Assise ore 09:00 Udienza del processo a Mamadou Kamara, il 18 enne ivoriano accusato di avere ucciso il 30 agosto del 2015 nella loro villa di Palagonia per rapina Vincenzo Solano, di 68 anni, e la moglie Mercedes Ibanez, di 70, che sarebbe stata anche violentata. Prevista sentenza.

2) CATANIA - Palazzo di Giustizia, Tribunale, quarta sezione penale ore 09:00 Prima udienza del processo ad un 45 enne per violenza sessuale aggravate continuata sulla figlia di 10 anni della sua convivente.

3) MESSINA - Municipio, Salone delle Bandiere ore 09:30 Il sottosegretario alla Famiglia con delega alla Disabilita' Vincenzo Zoccano partecipa ad un convegno organizzato dal Comitato italiano per il reinserimento sociale (Cirs Onlus) dal titolo 'Disagio, inclusione sociale e lavoro'.

4) TUSA (ME) - Municipio ore 17:30 Convegno sul tema della 'Memoria' organizzato dall'amministrazione comunale per commemorare la Shoah e i martiri delle foibe. Partecipano il sindaco Luigi Miceli, l'assessore alla Cultura Angelo Tudisca, la Prof. Maria Clara Ruggieri Tricoli, Tano Gullo, Sebastiano Tusa ed il regista Aurelio Grimaldi. 5) PALERMO - Auditorium di Rai Sicilia ore 18:00 Presentazione del libro 'Cinquanta anni d'amore e ...', del giornalista e divulgatore scientifico Pippo Battaglia. Partecipano l'astronomo Walter Ferreri, responsabile dell'Osservatorio Astronomico di Pino Torinese e lo scrittore Tommaso Romano.

6) PALERMO - Piccolo Teatro Patafisico, via Gaetano La Loggia ore 21:00 In scena lo spettacolo 'Autobiografia del mio amico immaginario', di e con Ivan Talarico. Si replica il 9 febbraio.

7) PALERMO - Teatro Libero ore 21:15 In scena 'A Number', di Caryl Churchill, nella traduzione italiana di Monica Capuani. Regia Luca Mazzone. Con Giuseppe Pestillo e Massimo Rigo. Fino al 9 febbraio.

8) PALERMO - Ridotto dello Spasimo ore 21:30 Concerto dei Nova Bossa Nova di Vincenzo Palermo per la rassegna "Brass At Spasimo".

