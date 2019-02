Nicola Vitto, un operaio di 48 anni: ha perso la vita nel pomeriggio a Carini.

In base a quanto ricostruito dalla polizia, fino a tarda serata sul luogo del decesso per eseguire i rilievi, l fino a tarda serata sul luogo del decesso per eseguire i rilievi, l

'uomo stava lavorando in un industria dolciaria a bordo di un elevatore che si è ribaltato. Stava utilizzando il mezzo per spostare alcune pedane.

I colleghi e il datore di lavoro lo hanno portato in auto all'ospedale Cervello del capoluogo dove i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, ma la dinamica dell'incidente è ancora da accertare. Dopo l'esame del medico legale, sarà la Procura a disporre l'eventuale autopsia. Le indagini sono in corso.

Dopo la tragica morte del 26enne Francesco Paolo Agrusa a Corleone, anche quella di