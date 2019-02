La giunta, infatti, ha approvato il piano rifiuti dell’assessore che si basa sull'idea per cui ogni territorio o provincia sia autonomo nella raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Prima di arrivare però all'applicazione definitiva del piano firmato da Pierobon è in atto un cronoprogramma di interventi su cui il Ministero vigila per mettere in sicurezza il sistema.

al dirigente generale del Dipartimento, Salvo Cocina, per indicargli tutte le questioni di cui occuparsi con urgenza. E della situazione è stato informato anche il presidente della Regione Nello Musumeci.: stando ai dati in possesso dell'Assessorato, da metà marzo la sesta vasca sarà satura e per questo Pierobon avrebbe chiesto informazioni certe sui tempi di realizzazione e di operatività della settima vasca, organizzando il prima possibile un incontro con la Rap. Intanto oggi il presidente della Regione Nello Musumeci - ha annunciato che un passo avanti è stato fatto "con l’avvio della procedura negoziata per l’affidamento del servizio di verifica del progetto esecutivo". "La settima vasca della discarica di Bellolampo - dice il governatore - rappresenta un’opera strategica che può garantire sia alla città di Palermo, sia ai Comuni dell’area, la disponibilità di adeguati volumi da destinare all’abbancamento dei rifiuti prodotti". La vasca avrà una capacità complessiva di circa 960 mila metri cubi e sarà realizzata in un arco temporale di 14 mesi. Sarà comunque possibile, già dopo i primi sei mesi di lavori, avviare all’esercizio un primo stadio dell’opera che permetterà di fronteggiare l’urgente richiesta di conferimento di rifiuti, dovuta alla ormai imminente saturazione delle altre vasche. Il costo del progetto è di circa 29 milioni., preoccupato tra l'altro per i problemi di ordine pubblico che potrebbero sorgere, tanto da ritenere necessario nel peggiore dei casi anche un intervento della Prefettura.solidi urbani e la raccolta differenziata e per questo Pierobon avrebbe chiesto aggiornamenti sulla situazione., per conoscere lo stato dei lavori con l'indicazione dei responsabili,(compostaggio di comunità, di prossimità e simili iniziative). Dati che Pierobon vuole che siano pubblicati, così come tutti gli adempimenti sulla pianificazione.affinché si possa emanare entro pochi mesi il piano rifiuti speciali.In una recente videoconferenza con la Regione, da Roma hanno apprezzato i passi avanti, ma su alcuni punti hanno chiesto dei chiarimenti. Chiarimenti che saranno contenuti in una relazione che l'Assessorato si appresta a scrivere. Da qui la lista di priorità stabilita dall'assessore, che adesso andrà spuntata punto per punto.