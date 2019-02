L'ex segretaria di Pietro Mitra, defunto luminare della psichiatria, è stata assolta dal Tribunale.La difesa ha depositato il documento con cui Mitra ha ritirato la denuncia che stava alla base del processo nei confronti della sua collaboratrice, imputata per la ricettazione di una giocata vincente al Lotto.Nel maggio 2015 centrò alcuni ambi e terni totalizzando una vincita di poco inferiore ai duemila euro. Si presentò in ricevitoria per incassare la somma e si accorse che la ricevuta della giocata vincente era sparita da una carpetta. Da qui l'iniziale denuncia., l'imputata mise all'incasso la vincita che le fu bonificata sul conto corrente. Le veniva contestata la ricettazione perché avrebbe “acquistato o comunque ricevuto un biglietto del gioco del Lotto provento del furto denunciato dal proprietario Mitra”., mettendo per iscritto che “lo scontrino è stato rinvenuto e incassato da una persona di mia fiducia”. Niente furto, dunque, così scrisse Mitra, poco prima di morire all'età di 92 anni. Un cambiamento di rotta che ha pesato sulla decisione del giudice monocratico Nicola Aiello.