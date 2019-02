Restano in carcere Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, i due fermati per il ferimento di Manuel Bottuzzo, la notte tra sabato e domenica alla periferia sud di Roma. Al termine dell'interrogatorio, il gip Costantino De Robbio ha convalidato il fermo disponendo il carcere e riconoscendo ai due il reato di tentato omicidio con la premeditazione. Per il magistrato Marinelli e Bazzani spararono "con evidente intento di uccidere" ed hanno "programmato un omicidio brutale senza apparente motivo". Il loro difensore, Giulia Cassaro, ha fatto sapere che i due "non hanno risposto alle domande del gip perché quello che avevano da dire lo hanno già detto mercoledì sera in Questura".