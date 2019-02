Siamo in attesa che vengano completati i passaggi burocratici noti a tutti.

Ancora una volta Blutec conferma il suo impegno su Termini Imerese, che rimane sito di primaria importanza nella strategia industriale di sviluppo del nostro gruppo per i prossimi anni".

Gli operai che usciranno dalla fabbrica raggiungeranno i colleghi non ancora riassorbiti dall'azienda davanti al municipio, dove si terranno un sit-in e l'occupazione simbolica dell'aula consiliare. Alla manifestazione hanno aderito alcuni sindaci e amministratori del comprensorio. I sindacati protestano per il ritardo nella firma del decreto di finanziamento della cassa integrazione per il 2019 dopo l'accordo firmato il 7 gennaio scorso per i 564 operai Blutec e per quella in deroga per altri 300 lavoratori dell'indotto. Ma anche per il mancato rispetto degli impegni da parte di Blutec per il rilancio della fabbrica. Fim Fiom e Uil hanno chiesto più volte un incontro urgente ai ministeri del Lavoro e dello Sviluppo, anche attraverso la Prefettura di Palermo e la Presidenza della Regione, senza al momento avere ricevuto risposte."Ad oggi non ci risulta alcun rilievo ufficiale al nostro piano di reindustrializzazione del sito di Termini Imerese, sul quale stiamo continuando a lavorare con il massimo impegno.